Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва

Артист Александр Ревва выставил на продажу свою двухэтажную виллу на Кипре, однако никто не хочет ее покупать, пишут СМИ. Что об этом известно, как живет Ревва, правда ли, что он дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским?

Что известно о вилле Реввы на Кипре

По информации источника, недвижимость Реввы расположена на холме в престижном районе Пиргос неподалеку от Лимасола. Площадь дома составляет 500 квадратных метров. Вместе с мебелью и техникой семья артиста рассчитывает выручить за него €1,2 млн (110 млн рублей). Однако за два месяца покупателя на нее так и не нашлось.

В особняке обустроены четыре спальни, каждая из которых имеет собственный выход на террасу. В доме просторная кухня, объединенная с гостиной, отдельный кабинет и комната для прислуги, спроектированная так, чтобы не пересекаться с хозяевами. Вилла стоит на участке площадью 4000 квадратных метров. Территория включает ухоженный сад, бассейн с отдельной душевой, летнюю кухню с зоной для барбекю, гостевой домик, большую парковку и причал для лодки. Расстояние до моря не превышает 800 метров.

Особняк сдавали в аренду. Летом прошлого года стоимость проживания составляла €8000 (727 тысяч рублей) в месяц.

Ранее стало известно, что Ревва владеет роскошной недвижимостью в России, ОАЭ и на Кипре общей стоимостью сотни миллионов рублей. По данным источника, артист зарегистрирован на западе Москвы в квартире, расположенной на 19-м этаже жилого комплекса «Крылатские огни». Ее площадь составляет 107 квадратных метров, а рыночная стоимость — более 50 млн рублей. У жены Реввы Анжелики есть собственные апартаменты метражом почти 250 «квадратов» на 57-м этаже ЖК Neva Towers в деловом квартале «Москва-Сити». Подобная недвижимость в этом комплексе продается за 160–170 млн рублей. Журналисты предполагают, что квартира была куплена в качестве инвестиции для сдачи в аренду — сейчас подобные объекты обходятся квартиросъемщикам приблизительно в 750 тысяч рублей в месяц.

В 2009 году Анжелика Ревва стала одним из трех соучредителей ТСЖ сочинской новостройки комфорт-класса «Быхта 41/2», расположенной неподалеку от берега Черного моря. Стоимость двухкомнатной квартиры в этом ЖК оценили в 41 млн рублей.

В ОАЭ Ревва является владельцем апартаментов в небоскребе Address Beach Residences на Джумейра Бич. Их цена сейчас составляет около $300 тысяч (примерно 23 млн рублей).

Александр Ревва Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно о долге Реввы

В начале марта NEWS.ru писал, что у Реввы образовался новый долг по налогам как у индивидуального предпринимателя. По информации источника, сумма задолженности артиста могла составить 1 126 934 рубля.

Отмечалось, что Федеральная налоговая служба будет начислять пени за каждый день просрочки до тех пор, пока шоумен полностью не погасит долг. Детали и причины образования задолженности не раскрываются.

Позже стало известно, что комик погасил долг перед ФНС. Ревва внес более 1,2 млн рублей.

Что Ревва говорил об СВО, дружба с Зеленским

После начала СВО в 2022 году Ревва опубликовал пост антивоенного содержания и уехал из РФ в Испанию. Однако вскоре вернулся и более не высказывался публично на политические темы. Сам Ревва при этом опровергал отъезд из России.

«Вернувшимся сложно назвать человека, который не уезжал. Старался не подключаться к этим сплетням, этой лжи. Всем желаю добра, любви. И хочу сказать: пожалуйста, не трогайте мою семью. Никуда мы не собирались уезжать, мы здесь», — заявил Ревва в разговоре с NEWS.ru.

Отец артиста Владимир рассказал, что Александр не ездил в родной Донбасс с 2014 года (Ревва родился в Донецке. — NEWS.ru). По его словам, комик не делал этого, поскольку дружил с президентом Украины Владимиром Зеленским и опасался санкций.

«Почему? Все просто. Дело в том, что Сашка ездил на Украину, где у него был лучший друг — такой Владимир Зеленский, слышали? И сын мне сказал: „Если я буду ездить на родину, меня на Украину не пустят“. А ведь он там неоднократно пел, последний раз уже при Зеленском, кажется, в конце прошлого года. Я ведь, когда узнал о его поведении, обозвал немножко — мы с сыном рассорились и больше не общались», — заявил отец шоумена.

Мать артиста Любовь Рачеева при этом вступилась за сына, отметив, что Ревву с Зеленским связывает только общее прошлое в КВН.

Александр Ревва Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В мае 2025 года сообщалось, что Ревва отказался от украинского гражданства в пользу российского.

«Несмотря на то что он родом из Донецка, долго откладывал получение документов. Супруга комментировать нам ситуацию отказалась», — рассказал источник.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что Ревва получил российское гражданство ради заработка. По его словам, таким образом артист пытается перестать ассоциироваться с Украиной.

«Для меня это тихушник, который приобрел каким-то образом российское гражданство. Мы все за ним наблюдали и наблюдаем по поводу СВО, он не определился еще. Он друг Зеленского, давайте уж как есть говорить, вещи называть своими именами», — высказался Бородин.

Глава ФПБК добавил, что лично обращался к комику насчет его позиции по СВО, однако тот не ответил на запросы.

