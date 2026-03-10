Ревва продает роскошную недвижимость, которую никто не хочет покупать SHOT: Александр Ревва выставил на продажу виллу на Кипре за €1,2 млн

Артист Александр Ревва выставил на продажу свою двухэтажную виллу на Кипре, сообщает Telegram-канал SHOT. Недвижимость расположена на холме в престижном районе Пиргос неподалеку от Лимасола. Площадь дома составляет 500 квадратных метров. Вместе с мебелью и техникой семья артиста рассчитывает выручить за него €1,2 млн (110 млн рублей). Однако за два месяца покупателя на нее так и не нашлось.

В особняке обустроены четыре спальни, каждая из которых имеет собственный выход на террасу. В доме просторная кухня, объединенная с гостиной, отдельный кабинет и комната для прислуги, спроектированная так, чтобы не пересекаться с хозяевами. Вилла стоит на участке площадью 4000 квадратных метров. Территория включает ухоженный сад, бассейн с отдельной душевой, летнюю кухню с зоной для барбекю, гостевой домик, большую парковку и причал для лодки. Расстояние до моря не превышает 800 метров.

Особняк сдавали в аренду. Летом прошлого года стоимость проживания составляла €8000 (727 тыс. рублей) в месяц.

