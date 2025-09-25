Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 13:20

Дибров оставил бывшую жену без виллы за 800 млн рублей

SHOT: Дибров не оставил бывшей жене Полине виллу стоимостью около 800 млн рублей

Полина и Дмитрий Дибровы Полина и Дмитрий Дибровы Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров не оставил бывшей супруге и блогеру Полине особняк, чья стоимость, по данным Telegram-канала SHOT, может доходить до 800 млн рублей. Оказалось, что у пары при разводе не было имущественных споров. Вилла занимает площадь в 1100 «квадратов».

На территории особняка, уточняет канал, есть спа-зона, бассейн, музыкальный салон, домашний кинотеатр и прочие удобства. Сам Дибров признавался, что построил дом более 10 лет назад и сделал там почти все собственными руками.

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что после развода Полина сняла себе жилье на улице, где находится вилла. Стало известно, что платить за него будет ее бывший муж, чтобы женщина могла часто видеться с детьми. По словам адвоката, Дибров благодарен экс-супруге за годы счастья и трех великолепных сыновей.

Ранее подтвердился факт официального развода телеведущего с женой, с которой он был в браке 16 лет. Решение об этом утвердил Одинцовский городской суд Московской области 25 сентября.

Дмитрий Дибров
виллы
разводы
Полина Диброва
