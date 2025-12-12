Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 19:24

Муж Лорак «устал от холода» и потребовал шикарный подарок

Муж Лорак попросил у певицы купить виллу в Испании

Ани Лорак с мужем Исааком Виджраку Ани Лорак с мужем Исааком Виджраку Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Супруг исполнительницы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) Исаак Виджраку упрашивает супругу купить ему небольшую виллу в Испании, сообщает Telegram-канал «Свита Короля». По информации авторов, муж артистки «устал от холода и постоянных поездок» и якобы хочет поселиться у моря.

Он обещает, что это будет уютное любовное гнездышко, куда она сможет приезжать на выходные и в отпуск, — приводит канал слова одной из приятельниц Лорак.

Ранее певица появилась на церемонии «Песня года — 2025» в светлом парике. Гладкие волосы с ровным срезом и густая прямая челка сделали артистку, которая долгое время была брюнеткой, практически неузнаваемой. Она выбрала для светского мероприятия экстравагантный блестящий костюм, выполненный из латекса. Журналисты обратили внимание на тонкую талию знаменитости, которая призналась, что ей даже пришлось примерить корсет, чтобы стать еще стройнее.

До этого Лорак призналась, что испытывает особые чувства к певцу Сергею Лазареву и назвала его своим крашем. Она охарактеризовала коллегу как привлекательного и одаренного артиста, подчеркнув его выдающиеся личные качества.

