20 октября 2025 в 03:02

Ани Лорак раскрыла имя своего краша

Певица Ани Лорак назвала Сергея Лазарева своим крашем

Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) на мероприятии в честь дня рождения МУЗ-ТВ призналась, что испытывает особые чувства к певцу Сергею Лазареву и назвала его своим крашем, передает корреспондент NEWS.ru. Она охарактеризовала коллегу как привлекательного и одаренного артиста, подчеркнув его выдающиеся личные качества.

Вот выходит парень (Сергей Лазарев. — NEWS.ru) просто красивый, талантливый, харизматичный, а какой еще хороший человек. Это мой друг и какими он обладает именно человеческими качествами, поэтому для меня это краш, — сказала Лорак.

Ранее певица рассказала, что встретила свой 47-й день рождения в столице Франции вместе с супругом Исааком Виджраку. Обладатель титула «Мистер Испания» организовал для жены сюрприз — ужин в ресторане с панорамным видом на Эйфелеву башню. Знаменитость поблагодарила возлюбленного.

До этого стало известно, что Лорак получила российское гражданство. Паспорт был выдан ей 9 июня этого года. Заявление на получение гражданства певица подала еще в феврале прошлого года.

Ани Лорак
Сергей Лазарев
певцы
признания
