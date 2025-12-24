Новый год-2026
24 декабря 2025 в 04:36

Прокуратура контролирует дело о пострадавших сотрудниках ДПС на юге Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прокуратура Москвы взяла под личный контроль расследование дела о пострадавших сотрудниках ДПС на улице Елецкой, сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента на ул. Елецкой, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС, — сказано в публикации.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что в Орехово-Борисово прогремел взрыв рядом с полицейским участком на улице Елецкой. Baza отметила, что сдетонировал автомобиль, территорию оцепили, на месте начали работать саперы, пожарные и полиция.

До этого начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб при подрыве его автомобиля на улице Ясеневой в Москве. По предварительной информации, взрывное устройство было заложено под днищем Kia Sorento. В СК информировали, что к подрыву Сарварова могут быть причастны украинские спецслужбы.

ДПС
прокуратура
пострадавшие
Орехово-Борисово
