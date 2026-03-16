Беспилотник сбили на подлете к посольству США в Багдаде

Беспилотник сбит в центральной части столицы Ирака, сообщил катарский телеканал Al Jazeera. Журналисты уточнили, что он направлялся в сторону американского посольства в Багдаде.

По данным источников в иракских службах безопасности, системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили дрон поблизости от диппредставительства США, который располагается в центре города. Сейчас в районе запустили сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали американский дипломатический объект в Ираке. По информации журналистов, под удар попало диппредставительство, расположенное недалеко от аэропорта Багдада. Сведений о возможном ущербе инфраструктуре объекта и пострадавших среди персонала не приводилось. Обстоятельства произошедшего и тип боеприпасов, использованных на дронах, не были раскрыты.

Также двое сотрудников службы безопасности генконсульства ОАЭ в Ираке получили ранения в результате удара БПЛА. Инцидент произошел в административном центре автономного региона Иракский Курдистан, Эрбиле.