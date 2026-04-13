В российском регионе ввели запрет на съемку БПЛА Правительство Алтайского края ввело запрет на съемку БПЛА

Власти Алтайского края ввели запрет на съемку стратегических объектов и беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба регионального правительства. За нарушения жители будут привлечены к ответственности.

Указом главы региона <…> приняты дополнительные меры для охраны порядка и безопасности жителей в районах нахождения значимых инфраструктурных объектов, — говорится в сообщении.

Гражданам и средствам массовой информации запрещено без разрешения органов безопасности публиковать сведения о важных объектах в сферах энергетики, промышленности, ЖКХ, связи и логистики. Также нельзя распространять информацию о местах расположения военных, сотрудников правоохранительных органов, а также о военных и специальных объектах. Кроме того, запрещена фото- и видеосъемка беспилотников, используемых для воздушного мониторинга.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о введении временных ограничений мобильной связи из-за дронов ВСУ, движущихся в сторону Череповца. Меры приняло региональное управление ФСБ после обнаружения беспилотников в небе.