В российском регионе ввели ограничения связи из-за дронов ВСУ

В Вологодской области ввели временные ограничения в использовании мобильной связи, написал в Telegram-канале глава региона Георгий Филимонов. По его словам, это связано с тем, что в сторону Череповца движутся два дрона ВСУ.

Сегодня (28 марта — NEWS.ru) с 18:47 на территории нашего региона УФСБ России по Вологодской области ввело ограничения использования мобильной связи, ввиду обнаружения в небе двух БПЛА, движущихся в сторону Череповца, — написал Филимонов.

Ранее глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что отключения мобильной связи в российских регионах из-за сохраняющихся угроз и ежедневных атак ВСУ стали «новой нормальностью». При этом парламентарий выразил уверенность, что «так будет не всегда». По его словам, полное прекращение работы мобильного интернета в стране является «самым радикальным» сценарием.

Кроме того, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил на XXXV съезде РСПП, что ограничения интернета в России создали сложности для ведения предпринимательской деятельности. Глава союза выразил надежду на поиск системного и сбалансированного решения этой проблемы.