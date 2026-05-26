Уволенного замглавы российского региона задержали

Правоохранительные органы задержали и допросили бывшего первого заместителя главы Вологодской области Ивана Иноземцева, сообщил губернатор Георгий Филимонов в МАКС. По его словам, того подозревают в участии в «похоронном деле».

По моей информации, задержан и допрошен Иван Иноземцев, которого ранее мы уволили из областного правительства. Ожидаемо. Следственные действия проходили в рамках так называемого похоронного дела, — написал Филимонов.

Филимонов добавил, что Иноземцев проработал в команде региона всего полгода и был уволен в конце ноября 2025 года. Он отметил, что, как только возникли подозрения в возможной причастности Иноземцева к противоправным действиям, внимание силовиков было привлечено незамедлительно.

В прошлом году в Вологодской области началось расследование так называемого «похоронного дела». Поводом послужили сведения о том, что ритуальные организации принимали тела вологжан, погибших в ходе СВО, лишь при условии выплаты родственниками внушительной суммы.

Ранее Филимонов «похвалил» Иноземцева за участие в пьяной драке в одном из петербургских баров. Глава региона отметил мастерство чиновника во владении «традиционным оружием» — стулом.