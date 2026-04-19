Дети из ансамбля «Гармоника» попали в больницу после поездки в Череповец Коллектив «Гармоника» из Химок отравился во время поездки в Череповец

Госпитализация 10 участников ансамбля «Гармоника» из подмосковных Химок с острой кишечной недостаточностью произошла в Череповце, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. В общей сложности на плохое самочувствие пожаловались 20 человек.

В областную больницу № 2 Череповца доставили 10 школьников. Один ребенок сейчас находится в отделении реанимации, его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Четыре взрослых после прохождения обследования приняли решение отказаться от госпитализации. Состояние всех пострадавших стабилизировано.

Специалисты рассматривают две возможные причины случившегося: пищевое отравление в одном из заведений общественного питания Череповца, где участники коллектива принимали пищу. Это кафе проверит Роспотребнадзор. Также рассматривается версия с занесением энтеровирусной инфекции, источник которой мог находиться в другом регионе до поездки.

Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что в подмосковном Одинцово возбуждено уголовное дело после массового отравления воспитанников детских садов. Фигурантам — поставщикам питания — вменяют оказание услуг, не соответствующих стандартам безопасности.

Кроме того, глава ведомства Александр Бастрыкин заслушает доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отравления 27 детей в одинцовском детском саду. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Московской области Ярославу Яковлеву представить информацию о выясненных обстоятельствах произошедшего.