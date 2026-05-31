31 мая 2026 в 00:18

«Окно возможностей»: Порошенко сделал заявление о перспективах Украины

Порошенко заявил об уникальной возможности Украины добиться прекращения огня

Петр Порошенко Петр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press
Украина находится в критической точке, где, по мнению Петра Порошенко, открылось «окно возможностей» для принуждения России к мирному урегулированию. Экс-президент заявил об этом на Черноморском форуме по безопасности в Одессе.

За столом переговоров должна быть Европа, потому что так же, как «ничего об Украине без Украины», так же должно быть «ничего о Европе без Европы», — подчеркнул политик.

Порошенко подчеркнул, что ключевая задача состоит в том, чтобы использовать потенциал вооруженных сил, украинского народа, украинской власти, Европы и Соединенных Штатов Америки для обеспечения мира. Политик призвал предпринять все усилия, чтобы вынудить российские власти к миру, отметив при этом, что первоочередной задачей должно стать достижение безусловного прекращения огня.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп может принудить украинского президента Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу. В частности, по словам аналитиков, глава государства после визита руководителя СНБО Рустема Умерова не осмелился перечить хозяину Белого дома и поддержал перемирие с Россией.

