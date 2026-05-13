Экс-президент Украины оценил последствия коррупционного скандала

13 мая 2026 в 16:59

Порошенко: коррупционный скандал на Украине сильно ударит по стране

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Коррупционный скандал сильно ударит по Украине, такое мнение высказал бывший президент республики Петр Порошенко. По его словам, которые приводит издание Politico, ситуация подорвет обороноспособность страны, а также нанесет ущерб ее международной репутации.

Ранее Politico сообщило, что скандал, связанный с именем бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, вступает в противоречие с публичными заявлениями главы государства Владимира Зеленского о скором вступлении страны в Евросоюз. По мнению журналистов, теперь доверие европейских чиновников подорвано еще больше.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также выразил мнение, что скандал вокруг Ермака может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву. По его словам, сейчас речь идет о противостоянии стоящих за Национальным антикоррупционным бюро Украины и европейских структур. В частности, соучастники преступлений попытаются максимально смягчить удар не только по Зеленскому, но и по себе, уточнил Мирошник.

