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03 июня 2026 в 02:20

Врач предупредил россиян о неочевидном вреде кондиционеров летом

Врач Мхитарян: кондиционеры делают воздух слишком сухим для слизистой горла

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кондиционеры могут пересушивать воздух, что негативно влияет на слизистую оболочку горла, заявил NEWS.ru оториноларинголог, заведующий поликлиникой № 9 Химкинской клинической больницы Вардгес Мхитарян. По его словам, устройство также способно стать источником аллергенов и бактерий.

Летом кондиционер — настоящее спасение от жары, но для нашего горла он может стать источником проблем. Он активно удаляет влагу из помещения. Слизистая оболочка горла и носа очень чувствительна к влажности. Когда воздух становится слишком сухим, она пересыхает, ее защитные свойства снижаются. В результате организм становится уязвимым для микробов и раздражителей, появляется ощущение «песка» и першение, — предупредил Мхитарян.

Он подчеркнул, что частые перепады температуры — с жары на улице на холод в помещении с кондиционером — оказывают негативное воздействие на организм. По словам врача, это может ослабить местный иммунитет горла и вызвать воспаление, даже если не было простуды.

Если фильтры кондиционера редко чистят, прибор начинает гонять по комнате пыль, аллергены и бактерии. Все это оседает на слизистой горла, вызывая раздражение и аллергические реакции. Чтобы устройство приносило только пользу, следуйте простым правилам. Температурный режим должен быть не ниже 22–23 градусов тепла. Избегайте прямого потока воздуха, регулярно проветривайте помещение и пейте достаточно воды, — заключил Мхитарян.

Ранее инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов предупредил, что перед чисткой кондиционера нужно отключить его от сети. Затем, по его словам, следует открыть крышку внутреннего блока и извлечь фильтры.

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