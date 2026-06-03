Врач предупредил россиян о неочевидном вреде кондиционеров летом

Кондиционеры могут пересушивать воздух, что негативно влияет на слизистую оболочку горла, заявил NEWS.ru оториноларинголог, заведующий поликлиникой № 9 Химкинской клинической больницы Вардгес Мхитарян. По его словам, устройство также способно стать источником аллергенов и бактерий.

Летом кондиционер — настоящее спасение от жары, но для нашего горла он может стать источником проблем. Он активно удаляет влагу из помещения. Слизистая оболочка горла и носа очень чувствительна к влажности. Когда воздух становится слишком сухим, она пересыхает, ее защитные свойства снижаются. В результате организм становится уязвимым для микробов и раздражителей, появляется ощущение «песка» и першение, — предупредил Мхитарян.

Он подчеркнул, что частые перепады температуры — с жары на улице на холод в помещении с кондиционером — оказывают негативное воздействие на организм. По словам врача, это может ослабить местный иммунитет горла и вызвать воспаление, даже если не было простуды.

Если фильтры кондиционера редко чистят, прибор начинает гонять по комнате пыль, аллергены и бактерии. Все это оседает на слизистой горла, вызывая раздражение и аллергические реакции. Чтобы устройство приносило только пользу, следуйте простым правилам. Температурный режим должен быть не ниже 22–23 градусов тепла. Избегайте прямого потока воздуха, регулярно проветривайте помещение и пейте достаточно воды, — заключил Мхитарян.

Ранее инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов предупредил, что перед чисткой кондиционера нужно отключить его от сети. Затем, по его словам, следует открыть крышку внутреннего блока и извлечь фильтры.