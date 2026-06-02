Инженер дал советы по чистке кондиционера

Инженер Сафронов: перед чисткой нужно отключить кондиционер от сети

Перед тем как почистить кондиционер, следует отключить его от сети, предупредил инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов. В разговоре с телеканалом «Краснодар» специалист подчеркнул, что после этого следует открыть крышку внутреннего блока и достать оттуда фильтры.

Самое первое, что нужно сделать перед любой чисткой кондиционера, это полностью отключить его от сети. Дальше аккуратно открыть крышку внутреннего блока и достать фильтры. Их можно промыть теплой водой без агрессивных моющих средств, затем хорошо просушить и только после этого ставить обратно, — пояснил инженер.

Сафронов отметил, что фильтры являются слабым звеном в работе техники. По его словам, когда в них скапливается слишком много пыли, поток воздуха уменьшается, а кондиционер начинает работать с повышенной нагрузкой.

Ранее химик Андрей Дорохов предупредил, что постоянное использование фумигатора в детской может впоследствии навредить легким ребенка и его организму в целом. Он отметил, что при одинаковой концентрации инсектицида дети получают большую дозу вещества относительно взрослых.

