«Начал стрельбу»: потомок Пушкина раскрыл детали нападения на него в Москве РЕН ТВ: преступники дважды стреляли в потомка Пушкина Де Торби в парке Москвы

Потомок писателя Александра Пушкина Андрей Де Торби рассказал РЕН ТВ, что мужчины, которые напали на него в Измайловском парке Москвы, стреляли дважды. Как уточнил Де Торби, один из агрессоров пытался его задушить, другой отобрал телефон.

Один из них начал стрельбу по мне. Не менее двух раз в меня выстрелил, два раза в меня попал, одна пуля прошла в бедро, — сказал Де Торби.

Потомок Пушкина уточнил, что преступники также распылили ему в лицо баллончик. По словам Де Торби, задержаны трое подозреваемых, одного из них отпустили. Полицейские возбудили уголовное дело.

Считается, что Де Торби является прямым потомком великого поэта по материнской линии. Его род берет начало от семьи князя Михаила Михайловича Романова.

