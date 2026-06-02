На Аллее славы Московского цирка открыли звезду в честь Эдгара Запашного

В фойе Большого Московского цирка торжественно открыли две новые звезды на знаменитой аллее, они посвящены народному артисту Эдгарду Запашному и итальянскому клоуну Дэвиду Ларибле, передает корреспондент NEWS.ru. Запашный в своей речи отметил, что ему очень неловко, однако он счастлив.

Когда брат предложил установить звезду к моему 50-летию, мне было неловко, и неловко до сих пор. Большое спасибо за оказанную честь, за поддержку, которую вы все выразили мне, — сказал Запашный.

Что касается Дэвида Ларибле, то Запашный назвал его лучшим клоуном в мире. Он подчеркнул, что звезда итальянца стала первой на аллее, которую открыли в честь иностранного артиста. Также Запашный напомнил, что на аллее увековечены имена тех, кто посвятил жизнь цирку и внес вклад в развитие именно Большого Московского цирка.

Ранее на фестивальной площади парка «Сокольники» открылся цирк шапито, где демонстрировались уникальные шоу-программы Большого Московского цирка. Каждую неделю с четверга по воскресенье до 6 сентября в рамках проекта «Лето в Москве» проходят представления, организованные артистами Эдгардом и Аскольдом Запашными.