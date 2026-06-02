02 июня 2026 в 16:25

В Самарской области пресекли попытку контрабанды янтаря

В Самарской области пресекли попытку контрабанды янтаря на 4 млн рублей, сообщает «НТА-Приволжье». Всего злоумышленники пытались перевезти 900 килограммов янтаря.

Сообщается, что янтарь-сырец был обнаружен сотрудниками самарской таможни в мае 2024 года при попытке незаконного вывоза из России. Собственника установить не удалось. Возбуждено уголовное дело. Весь янтарь обратили в собственность государства.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы в судебном порядке добилась конфискации в доход государства 23 золотых слитков на сумму более 50 млн рублей, которые незаконно провозили через границу. Четверо мужчин признаны виновными в контрабанде стратегически важных товаров организованной группой.

До этого бывшего сотрудника МВД, разыскиваемого по «янтарному» делу о вымогательстве, задержали в Подмосковье. Экс-полицейского искали с 2021 года. В марте 2016 года фигуранты, якобы выполняя служебные обязанности, прибыли в бизнес-парк «Румянцево» и применили физическую силу и спецсредства, после чего потребовали у предпринимателя около четырех килограммов янтаря.

