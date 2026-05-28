Петербуржца арестовали по делу о контрабанде табачной продукции

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд арестовал фигуранта дела о контрабанде табачной продукции, пишет Мойка78 со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Мужчина возразил против меры пресечения и попросил домашний арест, однако ему отказали. В СИЗО он пробудет до 13 июля.

Следствие установило, что в августе 2025 года обвиняемый вместе с пятью сообщниками организовал преступную группу для незаконного ввоза табачных изделий. Обвиняемый, управляя автомобилем, ввез из Белоруссии в Россию 158 коробок с табачной продукцией. Он сделал это в обход пограничного пункта через лесную зону.

В коробках находилось 79 тыс. пачек сигарет общей стоимостью свыше 10 млн рублей. Фигуранта задержали 26 мая 2026 года, после чего ему предъявили обвинение.

Ранее иркутские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии ювелирных изделий на территорию России. 48-летняя иностранка, прилетевшая из Пекина, пыталась провезти драгоценности на сумму более 6 млн рублей.