Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 15:57

Петербуржца арестовали по делу о контрабанде табачной продукции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд арестовал фигуранта дела о контрабанде табачной продукции, пишет Мойка78 со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Мужчина возразил против меры пресечения и попросил домашний арест, однако ему отказали. В СИЗО он пробудет до 13 июля.

Следствие установило, что в августе 2025 года обвиняемый вместе с пятью сообщниками организовал преступную группу для незаконного ввоза табачных изделий. Обвиняемый, управляя автомобилем, ввез из Белоруссии в Россию 158 коробок с табачной продукцией. Он сделал это в обход пограничного пункта через лесную зону.

В коробках находилось 79 тыс. пачек сигарет общей стоимостью свыше 10 млн рублей. Фигуранта задержали 26 мая 2026 года, после чего ему предъявили обвинение.

Ранее иркутские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии ювелирных изделий на территорию России. 48-летняя иностранка, прилетевшая из Пекина, пыталась провезти драгоценности на сумму более 6 млн рублей.

Регионы
Санкт-Петербург
контрабанда
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Называли ребенка озабоченным: сотрудник детсада сел на 13 лет за растление
В США может появиться новая купюра с лицом Трампа
«Радиостанция Судного дня» заговорила об индейцах после «паранойи»
Захарова раскрыла, какую ошибку допустила Чехия в деле митрополита Илариона
Ректор Бауманки рассказал об изменениях в сдаче экзаменов в 2026 году
Шойгу раскрыл, когда произойдет анонсированный Россией удар по Киеву
Умер один из разработчиков герба России
Нарколог объяснил, почему подростки начинают курить
Стало известно, почему российская «Сфера» заменит Starlink в ряде стран
«Кололись и плакали»: в МИД ответили анекдотом на попытки ЕС надавить на РФ
Невролог объяснила, как проявляется стресс после ЕГЭ
Ректор МГТУ им. Баумана оценил влияние отказа от Болонской системы
Скрытые убытки: как дефекты эксплуатации здания съедают прибыль
«Осознанный» законопроект о «красивых» госномерах вновь внесли в Госдуму
Ректор МГТУ им. Баумана раскрыл ожидания от реформы высшего образования
Полянский заявил, что Европа семимильными шагами движется к войне с Россией
Каллас сбросила маску и раскрыла истинное отношение Европы к Украине
Налоговый консультант ответила, когда выгодно брать отпуск летом 2026 года
Россия подарила Казахстану четырех амурских тигров
Полицейский надругался над школьницей в подконтрольном ВСУ городе
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.