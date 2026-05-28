Стало известно, почему российская «Сфера» заменит Starlink в ряде стран

Российская спутниковая система «Сфера» не станет инструментом пропаганды, как Starlink, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, новая отечественная разработка сможет занять нишу западных аналогов в странах Глобального Юга за счет более низкой стоимости и отсутствия политического давления.

Пока ситуация такая: система Starlink бизнесмена Илона Маска работает, также, как и OneWeb. Мы предлагаем проект «Сфера», у которого есть пробные запуски спутников, которые могут передавать определенную информацию. Но это все пока в рамках тестов. Как только наши схемы перейдут в реальный режим, условно, на любой конференции дадим трубочку президенту африканской страны, предложим ему позвонить своей семье. Связь будет устойчивая, хорошая и эффективная. Лучшей рекламы «Сферы» и не будет. Она дешевле, чем Starlink. При этом мы не предоставим возможности использовать данную систему структурам Запада, которые заинтересованы в изменении политической власти в странах Глобального Юга, — пояснил Кнутов.

Он отметил, что западные системы уже сейчас используются как инструмент гибридной войны. По его словам, Маск не раз демонстрировал возможность ограничивать работу Starlink по своему усмотрению, что создает риски для стран-пользователей. Военэксперт добавил, что в случае с российским проектом такая ситуация полностью исключена.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что плановый запуск в коммерческую эксплуатацию отечественной низкоорбитальной спутниковой связи намечен на конец следующего года. Он подчеркнул, что в России уже существуют полностью свои цифровые платформы во всех сферах.