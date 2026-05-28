Медведев назвал лучший технокластер России

Медведев назвал «Сколково» лучшим технологическим кластером России

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал инновационный центр «Сколково» лучшим технологическим кластером в стране. Во время официального открытия технофестиваля Startup Village 2026 политик выразил благодарность всем, кто принимал участие в создании инновационного центра. Он также пожелал собравшимся успехов в их дальнейшей работе, передает РИА Новости.

Самое главное то, что мы сегодня имеем то, что имеем, — это, наверное, лучший технологический кластер в нашей стране, — сказал Медведев.

Ранее он заявил, что российские ученые вышли на передовые рубежи по целому ряду направлений, таких как ядерные и квантовые технологии. По его словам, РФ не просто сохранила исследовательский потенциал, но и заняла лидирующие позиции.

До этого в Сети появились уникальные кадры испытаний стратегического комплекса «Сармат». Новая ракета способна нести суммарный боезаряд огромной мощности, что делает ее ключевым элементом системы национального сдерживания.

Прежде Путин заявил, что ракета «Сармат» будет поставлена на боевое дежурство в конце 2026 года. Дальность ее применения может быть свыше 35 тыс. километров, отметил глава государства.

