Медведев назвал лучший технокластер России

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал инновационный центр «Сколково» лучшим технологическим кластером в стране. Во время официального открытия технофестиваля Startup Village 2026 политик выразил благодарность всем, кто принимал участие в создании инновационного центра. Он также пожелал собравшимся успехов в их дальнейшей работе, передает РИА Новости.

Самое главное то, что мы сегодня имеем то, что имеем, — это, наверное, лучший технологический кластер в нашей стране, — сказал Медведев.

Ранее он заявил, что российские ученые вышли на передовые рубежи по целому ряду направлений, таких как ядерные и квантовые технологии. По его словам, РФ не просто сохранила исследовательский потенциал, но и заняла лидирующие позиции.

