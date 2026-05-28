Николас Кейдж официально стал Николасом Кейджем

Американский актер Николас Кейдж перестал носить свою настоящую фамилию Коппола и по паспорту стал Николасом Кейджем, сообщила газета El Pais. Знаменитый артист отказался от своего первоначального имени еще в самом начале карьеры, чтобы успешно работать в киноиндустрии без постоянных ассоциаций со своим родным дядей — режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой.

Николасу Кейджу потребовалось более шести десятилетий, чтобы официально сменить имя. Актер, сыгравший в фильме «Лунный свет», которому 7 января исполнилось 62 года, рассказал, что наконец-то перестал быть Николасом Кимом Копполой, своим именем при рождении, — говорится в публикации.

Сам артист выразил полное удовлетворение этим долгожданным шагом. Он подтвердил, что окончательно разорвал формальную связь со знаменитой династией. По словам актера, лучше быть главой своей семьи, чем «клоунским кузеном» на задворках чужой. Журналисты отметили, что артист долгое время стремился доказать свою личную независимость и профессиональную состоятельность в Голливуде. Теперь его многолетний творческий псевдоним стал единственным официальным именем.

Ранее номер комикса Action Comics, где впервые появился Супермен, был продан на аукционе за рекордные $15 млн (более 1 млн рублей). Знаковый номер был опубликован в июне 1938 года. Некоторое время раритет находился в коллекции Николаса Кейджа, но был похищен прямо из его дома.