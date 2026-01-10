Украденный у Николаса Кайджа комикс с Суперменом ушел с молотка Первый выпуск комикса с Суперменом ушел с молотка за $15 млн

Номер комикса Action Comics, где впервые появился Супермен, ушел с молотка за рекордные $15 млн (более 1 млн рублей), о продаже сообщил аукционный дом ComicConnect. Знаковый номер был опубликован в июне 1938 года. Некоторое время раритет находился в коллекции известного актера Николаса Кейджа.

Новый мировой рекорд! Пятнадцать миллионов долларов за Action Comics № 1. Этот экземпляр — один из всего лишь сотни оставшихся в мире, — отметили организаторы торгов.

В 2000 году комикс был похищен прямо из дома актера, и поиски реликвии затянулись более чем на десятилетие. Только в 2011 году полиция обнаружила экземпляр, после чего он был возвращен законному владельцу. За время отсутствия и последующего нахождения цена артефакта выросла в десятки раз, превратив его из предмета фанатского интереса в актив стоимостью в десятки миллионов.

Эксперты отмечают, что подобная цена оправдана не только состоянием сохранности, но и культурной значимостью выпуска: он фактически создал жанр супергероики в том виде, в котором его знает современный читатель. В конце 30-х годов такие комиксы стоили очень мало, а сегодня за ними охотятся инвесторы.

Ранее американская компания Marvel продлила срок действия исключительного права на товарные знаки Spider-Man и X-Men в России. Товарные знаки были продлены на 10 лет — до 9 января 2036 года.