15 ноября 2025 в 09:10

Marvel продлила действие двух товарных знаков в России

Американская компания Marvel продлила срок действия исключительного права на товарные знаки Spider-Man и X-Men в России, передает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Отмечается, что товарные знаки продлены на 10 лет — до 9 января 2036 года.

Они зарегистрированы по нескольким классам международной классификации товаров и услуг — № 9, № 25 и № 28, которые включают в том числе комиксы, одежду, обувь и игрушки. Кроме того, по данным Роспатента, Marvel продлила до 2036 года действие товарного знака с изображением Человека-паука, летящего на паутине.

Ранее сообщалось, что французская компания Christian Dior зарегистрировала товарный знак Gem Dior в РФ. Заявка была подана 1 августа 2024 года компанией «Кристиан Диор кутюр». Бренд прошел регистрацию по классу международной классификации товаров и услуг № 14. Он позволяет компании производить и продавать бижутерию, ювелирные украшения, футляры и часы.

До этого стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в РФ товарные знаки «Биг Тейсти» и «МакДоставка». Компания подала заявки еще в декабре 2024 года, а в 2025 году Роспатент принял по ним положительное решение.

