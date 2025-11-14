Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 18:02

Легендарный французский бренд захотел вернуться в Россию

Роспатент зарегистрировал в России товарный знак Christian Dior

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Французская компания Christian Dior зарегистрировала товарный знак Gem Dior в России, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Отмечается, что заявка на регистрацию была подана 1 августа 2024 года компанией «Кристиан Диор кутюр».

По данным Роспатента, Gem Dior прошел регистрацию по одному классу международной классификации товаров и услуг № 14. Он позволяет компании производить и продавать под этим брендом бижутерию, ювелирные украшения, а также футляры и часы. Dior получила исключительные права на бренд до 2034 года.

Ранее сообщалось, что покинувшая Россию сеть KFC сохранила права на свой бренд. Документы на логотип будут действительны до 2036 года. Американская сеть ушла из РФ в 2022 году. Позднее российская компания «Смарт Сервис» выкупила бизнес Yum! Brands, который владеет KFC, и многие рестораны сети были переименованы в Rostic's.

До этого стало известно, что у бренда PlayStation, принадлежащего Sony, 16 ноября 2025 года истечет регистрация в Роспатенте. Если компания не продлит знак № 337328 до этого дня, она потеряет исключительные права на использование названия.

