Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 22:54

«Человек, чьим именем назван телеканал»: умерла известный медиаменеджер

Умерла основательница РЕН ТВ Лесневская

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российский медиаменеджер и общественный деятель Ирена Лесневская умерла в возрасте 83 лет, сообщила генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Именно Лесневская создала телеканал РЕН ТВ.

Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по «Неделе». И все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни, — написала она.

Ранее в Тюмени состоялось прощание с заслуженным врачом-онкологом Александром Барышниковым. Врач скончался на 82-м году жизни. Александр Павлович запомнился коллегам и пациентам своим уникальным подходом к лечению и надежностью.

Тем временем старейший русский скаут мира Лидия Герич скончалась в Вашингтоне, о чем рассказал ее сын Юрий Герич. Она скончалась на 106-м году жизни, родившись в 1920 году на земле современной Белоруссии, куда ее отец отправился сражаться в рядах белой армии против красных. Позднее семейство вернулось обратно в Латвию, где в 1934 году Лидия стала участницей русской скаутской организации.

смерти
телеканалы
РЕН ТВ
телевидение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Будет страшновато»: китаист о крахе США, санкциях и усилении РФ в 2026-м
ВСУ безуспешно попытались атаковать сразу девять регионов России
Россиянам назвали способ сэкономить до 3000 рублей на ЖКУ в Новый год
«Вести себя по-мужски»: Галлямову дали совет после скандального поведения
Один регион РФ ввел запрет на пиротехнику на все время новогодних каникул
Пользователи Steam пожаловались на перебои в работе сервиса
Метеорологи предупредили об опасных погодных условиях в одной области
«Человек, чьим именем назван телеканал»: умерла известный медиаменеджер
Готовлю пирог к чаю: рассыпчатый корж и витаминная начинка
Домашние тарталетки: хрустящие, нежные и очень простые
В Петербурге эскалаторы новых станций метро прошли тесты с пассажирами
В Подмосковье арестовали директора пансионата после гибели постояльцев
Гармаш, Любимова, Борисов с дочками: как прошла премьера «Чебурашки-2»
Мобильная связь подорожает на 20%: как сэкономить на тарифе в 2026 году
В Госдуме поставили точку в вопросе запрета VPN
В Болгарии решили выслать россиянина в США
Попытка попасть в самолет без билета обернулась проблемой для британца
Умер актер из сериала «Друзья»
ВСУ гнали солдат на штурм, угрожая сбросами с дрона
В России закрепят понятие «командный игровой вид спорта»
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.