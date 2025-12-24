«Человек, чьим именем назван телеканал»: умерла известный медиаменеджер

Российский медиаменеджер и общественный деятель Ирена Лесневская умерла в возрасте 83 лет, сообщила генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Именно Лесневская создала телеканал РЕН ТВ.

Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по «Неделе». И все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни, — написала она.

Ранее в Тюмени состоялось прощание с заслуженным врачом-онкологом Александром Барышниковым. Врач скончался на 82-м году жизни. Александр Павлович запомнился коллегам и пациентам своим уникальным подходом к лечению и надежностью.

Тем временем старейший русский скаут мира Лидия Герич скончалась в Вашингтоне, о чем рассказал ее сын Юрий Герич. Она скончалась на 106-м году жизни, родившись в 1920 году на земле современной Белоруссии, куда ее отец отправился сражаться в рядах белой армии против красных. Позднее семейство вернулось обратно в Латвию, где в 1934 году Лидия стала участницей русской скаутской организации.