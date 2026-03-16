Макрон ищет подходы к России, тайны Хаменеи, Пугачева на Кипре: что дальше

Певица Алла Пугачева может переехать с Кипра из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, французские посланники могли получить резкий отказ России по украинскому вопросу, стало известно, почему бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи опасался прихода к власти своего сына, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кипр задрожал — Пугачева уже на чемоданах?

Певица Алла Пугачева может переехать с Кипра в Болгарию. По данным источников, возможный переезд связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Предполагается, что одной из причин может быть соседство дома артистки с британской авиабазой Акротири, которая оказалась под ударами на фоне конфликта. Из-за этого Пугачева якобы рассматривает возможность смены страны проживания.

Согласно некоторой информации, Примадонна уже выставила виллу на острове на продажу. Дом также предлагается в аренду примерно за 1,4 млн рублей в месяц. Сейчас для певицы подбирают недвижимость в Болгарии стоимостью около 48 млн рублей, также рассматриваются варианты в Ереване и Юрмале, уточнили информаторы.

Пугачева тем временем впервые появилась на публике с тростью. Фотографию певицы опубликовала жительница Кипра в социальных сетях. На снимке Примадонна запечатлена вместе с супругом, комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Многие интернет-пользователи обратили внимание на заметную потерю веса, говоря, что годы берут свое, и никакие операции этого не скроют. Некоторые также указали на выражение лица Галкина, предположив, что он выглядит не слишком довольным.

Певица Алла Пугачева Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

По какой причине исполнительница стала пользоваться тростью, не уточняется. В 2023 году портниха Пугачевой Любовь Аксенова рассказала, что Примадонна страдает от подагры. Болезнь разрушает суставы, связки и кости, негативно влияет на работу почек и печени. Летом 2025 года Пугачева призналась, что ей тяжело снимать на камеру из-за проблем со здоровьем.

«Ручки трясутся иногда, но это жизнь!» — заявила артистка в своем блоге.

Россия указала советникам Макрона на дверь?

Дипломатические источники сообщили, что советники президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер в феврале попытались попросить Россию о месте за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но якобы получили резкий отказ.

Оставшийся анонимным высокопоставленный европейский чиновник заявил, что помощник президента России Юрий Ушаков якобы был «исключительно несговорчивым».

«Извините, вообще нет, не хотим, идите…» — сказал Ушаков.

Кремль не подтверждал информацию об ответе дипломата, но, как уточнил глава МИД РФ Сергей Лавров, переговорщик из Франции, который приезжал в Москву для обсуждения ситуации вокруг Украины, «ничего нового не привез». По его словам, Париж «слил» информацию о визите представителя в Москву, хотя сам же просил о конфиденциальности.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Россия не услышала «позитивные сигналы» о завершении конфликта на Украине от представителя Франции во время их визита в Москву. Он также уточнил, что переговоры о завершении конфликта поставили на паузу, поскольку у США в данный момент другие приоритеты.

«Европейцы не хотят помочь мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не привез с собой какие-либо позитивные сигналы. Поэтому ему действительно нечего было услышать хорошего», — добавил представитель Кремля.

Эммануэль Макрон Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

«Не очень способный»: Али Хаменеи не верил в своего сына?

Источники в американской разведке сообщили, что бывший верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы опасался прихода к власти своего сына, поскольку считал его «не очень способным интеллектуально и не подходящим на роль верховного лидера».

Отец также знал о трудностях в личной жизни сына, сообщают источники. В 2004 году Хаменеи женился на Захре Хаддад-Адель, дочери главы Меджлиса Ирана Голям-Али Аделя. При этом с 2022 года Моджтабу Хаменеи все чаще упоминали в СМИ как вероятного преемника верховного лидера страны.

Известно, что Али Хаменеи не давал никаких распоряжений в отношении кандидатуры следующего руководителя страны. Как пояснил член Совета экспертов аятолла Аббас Кааби, позиция покойного заключалась в том, что аятоллы должны принимать решения о кандидатуре лидера самостоятельно.

16 марта армия Израиля заявила, что ударила по самолету Хаменеи в Тегеране.

«Армия обороны Израиля нанесла точный удар и уничтожила самолет, которым пользовался верховный лидер, <...> в аэропорту Мехрабад в Тегеране», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, этот борт использовался и прежним лидером Ирана, а также другими высокопоставленными чиновниками и военными. Израильские вооруженные силы пообещали и дальше «действовать, чтобы ослабить любые средства, используемые военными силами иранского режима».

Армия обороны Израиля Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

