16 марта 2026 в 13:56

Март продолжает бить рекорды жары: когда холода вернутся в Москву, прогноз

Горожане на Красной площади в Москве Горожане на Красной площади в Москве Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
В Москве может быть установлен очередной температурный рекорд. Какая погода пришла в столицу к 16 марта, сколько будет градусов на неделе, чего ждать в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 16 марта

16 марта в Москве может быть установлен четвертый температурный рекорд в марте 2026 года, прогнозируют синоптики. Он составляет плюс 10,3 градуса и установлен в 2015 году. Третий рекорд марта-2026 был установлен вчера.

При этом уровень снега в Москве сокращается «неспешными темпами», указывают синоптики: высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ за минувшие сутки сократилась на 2 см и составила 33 см.

«Сегодня столица продолжит ощущать влияние западной периферии антициклона. Ожидается переменная облачность, вновь обойдется без осадков, при этом дневная температура на 6–7 градусов превысит климатическую норму. В Москве — плюс 9–11 градусов, по области ожидается плюс 7–12. Атмосферное давление будет слабо падать, но останется выше нормы. Во вторник без осадков, ночью — минус 2–4 градуса, днем — плюс 8–10», — прогнозирует ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды на неделю, сколько будет градусов в Москве

Гидрометцентр Москвы прогнозирует на неделе теплую погоду преимущественно без осадков. Ночные заморозки ожидаются в первой половине недели: температура опустится до минус четырех градусов.

Начиная с четверга облачность рассеется, ожидается солнечный четверг, 19 марта, с температурой до плюс 11 градусов. Ночью — слабый плюс.

Специалисты Foreca также прогнозируют, что по крайней мере до последней недели марта будет держаться теплая и солнечная погода: плюс 8–10 градусов днем.

Долговременный прогноз ИА «Метеоновости» предполагает, что в конце марта в Москве возможно резкое похолодание: на выходных, 28–29 марта, дневная температура резко упадет до нуля градусов, ночью будут заморозки, возможен мокрый снег.

Горожане на мосту на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге Горожане на мосту на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Что с погодой в Санкт-Петербурге, конец рекордной серии

16 марта в Санкт-Петербурге закончилась череда температурных рекордов: погода в городе пять раз подряд перебила показатели 2015 года.

«Теперь мы имеем самый теплый период в первой половине второй декады марта за весь ряд наблюдений в городе. На этом череда рекордов заканчивается. Завтра в Санкт-Петербурге облачно и пройдет дождик, поэтому максимальная температура воздуха будет в районе плюс 7–8 градусов, а рекорд 2015 года составляет плюс 12,6 градуса», — отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Леус отмечает, что, несмотря на небольшой дождь и пасмурную погоду, температура в Петербурге 16 марта на пять-шесть градусов выше климатической нормы.

«Во вторник без осадков, ночью — плюс 2–4, днем — плюс 10–12 градусов», — указал синоптик.

Foreca предполагает, что к пятнице, 20 марта, в Петербурге может похолодать до плюс шести градусов. Похолодание не продлится долго: на следующей неделе ожидается до плюс 12.

ИА «Метеоновости» ожидает в Петербурге похолодание в конце марта. Впрочем, оно будет не таким мощным, как в Москве: 28–29 марта днем будет около плюс пяти градусов, ночью — до минус двух.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 16 марта: сбои, замедление, блокировка

Утренний «Искандер» по Киеву, взрыв на Майдане: удары по Украине 16 марта

Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта

Валентин Меликов
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

