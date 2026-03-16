Погода в Москве в понедельник, 16 марта: скоро вернутся морозы?

В Москве сегодня возможен четвертый температурный рекорд за март, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице 16 марта, какие прогнозы по Санкт-Петербургу?

Какая погода в Москве сегодня, 16 марта

По словам Тишковца, с утра 16 марта в Москве минус 2,3 градуса, по области разброс минимальных температур за ночь составил от минус 0,7 градуса в Клину до минус 8,7 — в Серебряных Прудах. Без осадков. Ветер штиль. Атмосферное давление 756 мм рт. ст. Снежный покров 35 см.

«В течение дня синоптическая ситуация обусловится западной периферией азиатского антициклона. Сохранится малооблачная погода, осадки исключены. Ветер южный, юго-восточный 1–6 м/с. Температура воздуха плюс 9–11 градусов. Возможен повтор рекорда 2015 года, когда в этот день было плюс 10,3. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст.», — сообщил синоптик, добавив, что в третий раз в этом месяце был побит температурный рекорд для 15 марта, который держался с 2015 года, когда было плюс 9,8 градуса.

Тишковец отметил, что до четверга характер метеоусловий в столичном регионе существенно не изменится. Ожидается переменная облачность, без осадков. В сумерках будет подмораживать до нуля — минус трех градусов, на пике максимального дневного прогрева столбики термометров будут колебаться в диапазоне от плюс 9 до плюс 12 градусов. Однако, указал синоптик, в конце рабочей недели погода может испортиться.

Коллега Тишковца Михаил Леус рассказал, что москвичам не стоит расслабляться с приходом календарной весны — в марте температура еще будет опускаться до 5 градусов мороза. По его словам, морозы вернутся в столицу уже в ближайшие дни. Более того, заморозки будут возможны даже в апреле и мае, предупредил метеоролог.

«Обязательно будут заморозки в марте. И не заморозки, а даже морозы. Еще в марте температура до минус 5 градусов в Москве будет понижаться. Март — это еще не весна по климату», — подчеркнул Леус.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова также отмечала, что холода еще могут вернуться в Московский регион в марте, ждать постоянного повышения температуры не нужно.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 16 марта

По информации Леуса, сегодня на погоду в Санкт-Петербурге окажет влияние атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками, принесет дожди и ограничит приток солнечного тепла, однако температурный фон в дневные часы по-прежнему будет выше климатической нормы — сегодня превышение составит пять-шесть градусов.

Температура воздуха в городе составит плюс 7–9 градусов, в Ленинградской области плюс 6–11 градусов. Ветер южный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник, 17 марта, в Петербурге без осадков, ночью плюс 2 — плюс 4 градуса, днем плюс 10–12 градусов.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 марта: где сбои в России

Почему не работает Telegram сегодня, 16 марта: сбои, замедление, блокировка

Воздушный таран для ВСУ, рой БПЛА над Москвой: новости СВО на утро 16 марта