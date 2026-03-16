Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 марта: где сбои в России

Сегодня, 16 марта, мобильный интернет не работает в Москве, Подмосковье и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 16 марта

Сбои мобильного интернета фиксируют во множестве регионов, следует из статистики на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Статистика насчитывает сотни жалоб от пользователей разных операторов — проблема не обошла стороной ни одного из известных поставщиков услуг связи. О проблемах сообщают из Москвы, Подмосковья, Самарской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Иркутской, Саратовской областей, Башкирии, Свердловской, Вологодской областей, Калмыкии, Калужской области, Хабаровского края, Новосибирской, Астраханской областей.

Почему не работает мобильный интернет 16 марта

Отключение мобильного интернета зачастую происходит в условиях режима «Беспилотная опасность». Мера принимается в целях обеспечения безопасности населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов. По словам специалистов, дрон может поддерживать сообщение с центром управления посредством базовых станций: передавать изображение оператору и получать обновленные вводные данные.

Жители Москвы уже несколько дней жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Операторы на фоне сбоев заявили, что «проблема не на их стороне», — речь идет о «внешних ограничениях» и «мерах безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что отключения связи, которые фиксировали на протяжении прошлой недели в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

«Связано это все, собственно, наверное, с главной необходимостью — обеспечением безопасности», — отметил он.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 16 марта средства ПВО перехватили и ликвидировали 145 украинских беспилотников: 53 — над Московским регионом, в том числе 46 БПЛА летевших на столицу, 38 — в Брянской области, 11 — в Ярославской, восемь — в Калужской, семь — в Смоленской, шесть — в Ростовской, пять — в Ульяновской, по три — в Воронежской, Костромской областях, Крыму, два — в Волгоградской, по одному — в Краснодарском крае и Саратовской области.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Когда интернет заработает в привычном режиме

В начале текущей недели проблемы с мобильным интернетом в российских регионах, вероятнее всего, будут решены, предположил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, сбои могут возникать на фоне внедрения белых списков сервисов, которые должны работать при отключении мобильного интернета.

«Это произошло из-за того, что нужно было сначала все отключить, потом поставить систему и запустить. Но из-за того, что сотовая связь у нас — жизненно важная история, системы поставили, что называется, наживую», — пояснил Клименко.

Клименко допустил, что 16 или 17 марта работа мобильного интернета восстановится.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка, на работу которых не влияют ограничения.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

