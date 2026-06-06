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06 июня 2026 в 11:17

Россия начала переговоры с Apple для возвращения МАКСа в App Store

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Минцифры проводит переговоры с Apple, чтобы вернуть приложение мессенджера МАКС в App Store, заявил РИА Новости глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях Петербургского международного экономического форума. Ранее приложение удалили с площадки.

Ведем переговоры, — сказал Шадаев.

Ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал корпорацию Apple «врагами» после удаления мессенджера МАКС из App Store. При этом он призвал не отвечать зеркальными ограничениями.

Кроме того Шадаев рассказал, что Apple ограничила доступ более чем для 20 млн пользователей ее устройств к мессенджеру. Министр отметил, что это произошло без объяснения причин.

До этого в пресс-службе мессенджера заявили NEWS.ru, что пользователи МАКСа смогут бесплатно отправиться на авторские экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Представители платформы отметили, что такая возможность будет доступна с 4 по 29 июня.

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