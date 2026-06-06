Песков раскрыл, какой зарубежный лидер считается желанным гостем в России Песков назвал Ким Чен Ына желанным гостем в России

Лидер КНДР Ким Чен Ын — всегда желанный гость в России, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков в кулуарах ПМЭФ. По его словам, сроки визита главы Северной Кореи в РФ пока не определены.

Он всегда здесь желанный гость, — сказал Песков.

Ранее Ким Чен Ын направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю Дня Победы. Лидер КНДР выразил надежду, что «великая победоносная история России» будет продолжаться и в дальнейшем.

До этого Ким Чен Ын назвал героями солдат Корейской народной армии, которые в ходе операции в Курской области отказались сдаваться в плен. Он также подчеркнул патриотизм военнослужащих республики. Лидер Северной Кореи высоко оценил усилия Москвы и Пхеньяна в предотвращении возрождения фашизма. Он подчеркнул, что российские и корейские военные плечом к плечу сражались во имя мира и суверенитета и добились боевых успехов.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ен Воном поблагодарил корейский народ за помощь в борьбе с неонацистами. Он отметил, что в РФ будут бережно хранить память о павших корейских солдатах.