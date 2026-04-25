Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 16:51

Володин поблагодарил КНДР за помощь в борьбе с неонацистами

Фото: duma.gov.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ен Воном поблагодарил корейский народ за помощь в борьбе с неонацистами. Он отметил, что в РФ будут бережно хранить память о павших корейских солдатах, передает ТАСС.

Хочется подчеркнуть чувство благодарности нашим корейским коллегам, товарищу председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, корейскому народу за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками, — сказал Володин.

Ранее председатель Госдумы прибыл с рабочим визитом в КНДР. Изначально сообщалось, что в ходе поездки политик примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Этот объект посвящен мужеству корейских военнослужащих, участвовавших в освобождении Курской области.

В рамках визита в Пхеньян Володин также возложил венок к монументу «Освобождение», который установлен в честь советских солдат, сражавшихся за освобождение Кореи от японского колониального господства в 1945 году. Спикер парламента почтил память погибших военных минутой молчания.

Власть
Россия
КНДР
Вячеслав Володин
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.