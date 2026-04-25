25 апреля 2026 в 14:13

Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в рамках рабочего визита в Пхеньян возложил венок к монументу «Освобождение», который посвящен советским воинам, сражавшимся за освобождение Кореи от японского колониального господства в 1945 году, сообщили в пресс-службе думы. Спикер нижней палаты парламента также почтил память павших солдат и офицеров минутой молчания.

Ранее сообщалось, что 26 апреля в Пхеньяне Володин по поручению президента России Владимира Путина примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Он посвящен мужеству северокорейских бойцов, участвовавших в освобождении Курской области от ВСУ.

До этого представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что автомобильный мост через пограничную реку Туманную, открытие которого запланировано на лето 2026 года, станет символом сближения Москвы и Пхеньяна. По словам дипломата, совместный проект создаст основу для более тесной кооперации, сближения народов и роста числа встреч и обменов.

