Развожаев рассказал о разрушениях в Крыму после атаки БПЛА

Развожаев рассказал о разрушениях в Крыму после атаки БПЛА Развожаев сообщил о повреждении двух домов при атаке БПЛА на Крым

Два многоквартирных дома получили повреждения в Крыму при атаке беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. Сбитый украинский БПЛА попал в торец пятиэтажки на проспекте Победы, боевая часть не взорвалась, жителей эвакуировали.

Сбитый БПЛА попал в торец жилого пятиэтажного дома в районе проспекта Победы. К счастью, беспилотник не сдетонировал. Оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать неразорвавшуюся боевую часть БПЛА со взрывчаткой, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что над Севастополем сбито восемь украинских дронов. Двое гражданских получили легкие ранения осколками. Атаку отразили силы ПВО и мобильные огневые группы.

Кроме того, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что женщина и двое ее детей пострадали при атаке украинских дронов на село Чубковичи. По словам чиновника, всех раненых оперативно доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

Также Минобороны России отчиталось об уничтожении за сутки 13 управляемых авиабомб и 911 украинских дронов. Помимо это были сбиты четыре снаряда HIMARS.