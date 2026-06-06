«У них нет пути назад»: на ПМЭФ Армению сравнили с Украиной Кобяков: организаторы госпереворота на Украине активно работают в Армении

После государственного переворота на Украине в 2014 году его организаторы обозначили своей целью Армению, заявил ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков. Как передает корреспондент NEWS.ru, он добавил, что у Москвы и Еревана общие культурные связи и история.

Те, кто совершил кровавый переворот в 2014 году, (на Украине, — NEWS.ru) уже не могут остановиться, у них нет пути назад. <...> Те же планировщики пытаются активно работать с другими странами нашего окружения. С Арменией все просто и сложно одновременно. Но это наши соседи, у нас общие культурные связи, история. А голосовать они планируют и выигрывать выборы за счет избирателей во Франции, — заявил Кобяков.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявлял, что выход Еревана из Организации Договора о коллективной безопасности вряд ли повысит уровень безопасности самой Армении. ОДКБ сохраняет свою эффективность и остается гарантом стабильности на евразийском пространстве, подчеркнул он.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Армения фактически уже долгое время не участвует в работе организации. Он не стал уточнять, какой статус страна сейчас имеет в ОДКБ.