В Кремле рассказали об участии Армении в работе ОДКБ Песков: Армения уже давно фактически не участвует в работе ОДКБ

Армения фактически не участвует в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже длительное время, заявил в кулуарах ПМЭФ представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не уточнил статус страны в организации, передает корреспондент NEWS.ru.

Армения уже не участвует фактически, де-факто в работе ОДКБ уже достаточно длительное время, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если это потребуется. Пашинян подчеркнул, что решение о выходе будет принято самой Арменией, а не иностранными агентами, что прозвучало во время предвыборных дебатов.

До этого стало известно, что Армения не участвовала в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ, которое проходило в Московской области. Мероприятие проводилось под председательством министра обороны России Андрея Белоусова. При этом флаг республики разместили рядом с флагами других государств-участников.