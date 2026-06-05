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05 июня 2026 в 11:56

В Кремле рассказали об участии Армении в работе ОДКБ

Песков: Армения уже давно фактически не участвует в работе ОДКБ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
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Армения фактически не участвует в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже длительное время, заявил в кулуарах ПМЭФ представитель Кремля Дмитрий Песков. Он не уточнил статус страны в организации, передает корреспондент NEWS.ru.

Армения уже не участвует фактически, де-факто в работе ОДКБ уже достаточно длительное время, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если это потребуется. Пашинян подчеркнул, что решение о выходе будет принято самой Арменией, а не иностранными агентами, что прозвучало во время предвыборных дебатов.

До этого стало известно, что Армения не участвовала в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ, которое проходило в Московской области. Мероприятие проводилось под председательством министра обороны России Андрея Белоусова. При этом флаг республики разместили рядом с флагами других государств-участников.

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