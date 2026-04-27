27 апреля 2026 в 18:07

Ким Чен Ын назвал помогавших в Курской области военных из КНДР героями

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал героями солдат Корейской народной армии, которые в ходе операции в Курской области отказались сдаваться в плен. Он также подчеркнул патриотизм военнослужащих республики, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Все они не могут быть названы иначе как верные воины партии, патриоты, — заявил глава КНДР.

Ранее Ким Чен Ын высоко оценил усилия Москвы и Пхеньяна в предотвращении возрождения фашизма. Он подчеркнул, что российские и корейские военные плечом к плечу сражались во имя мира и суверенитета и добились боевых успехов.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов провел в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном, в ходе которых стороны обсудили текущее состояние и будущее военного сотрудничества. Глава ведомства заявил о договоренности перевести взаимодействие на долгосрочную и устойчивую основу.

Кроме того, глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что граждане КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области, доказали на деле, что Северная Корея и Россия являются настоящими друзьями и союзниками. По его словам, военнослужащие проявили мужество и героизм.

