Граждане КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области от украинских захватчиков, доказали на деле, что Северная Корея и Россия являются настоящими друзьями и союзниками, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в интервью информационной службе «Вести». Он подчеркнул, что военнослужащие проявили мужество и героизм.

Это настоящие наши союзники. Они это доказали на практике, когда пришли и оказывали помощь в освобождении Курской области от украинских захватчиков <…>. [Корейцы] действительно показали, что это настоящие друзья, — уточнил Колокольцев.

Он также отметил, что российские делегации убедились, как в Северной Корее чтят память о погибших советских воинах, захороненных на корейской земле. На фоне этого Москва и Пхеньян продолжают укреплять военное и политическое сотрудничество.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом на территорию КНДР. Во время встречи с председателем президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Чо Ен Воном поблагодарил корейский народ за помощь в борьбе с неонацистами. Он отметил, что в РФ будут бережно хранить память о павших корейских солдатах.