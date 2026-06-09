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09 июня 2026 в 09:04

Ким Чен Ын и Си Цзиньпин заключили договор о «прекрасном будущем»

Ким Чен Ын и Си Цзиньпин договорились вывести диалог КНР и КНДР на уровень выше

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын Си Цзиньпин и Ким Чен Ын Фото: Yan Yan/XinHua/Global Look Press
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Лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель Китая Си Цзиньпин договорились вывести отношения двух стран на новый уровень, передает ЦТАК. Также они выразили желание укреплять «стратегические образцовые отношения между социалистическими государствами».

По словам Ким Чен Ына, на прошедших переговорах еще раз подтверждена воля общими усилиями построить «прекрасное будущее народов двух стран на едином пути борьбы за социализм». Си Цзиньпин в ответ поблагодарил его за теплый прием и объявил о достижении взаимопонимания по вопросам дальнейшего развития сотрудничества.

На переговорах состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, обсуждены вопросы по укреплению стратегической координации и содействия, — сказано в сообщении.

Это первая поездка китайского лидера в КНДР за более чем шесть лет. Как рассказывал представитель отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Ким Чен Ын лично пригласил Си Цзиньпина в Северную Корею.

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