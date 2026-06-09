Депутат ответил, как сделать отдых детей из приграничья более безопасным Депутат Иванов предложил перевести детские лагеря из приграничья на Урал

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил организовать летний отдых для детей из приграничных регионов РФ в более безопасных зонах, включая Урал и Сибирь, чтобы избежать угрозы атак беспилотников. В беседе с NEWS.ru он отметил, что текущая ситуация в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях делает проведение оздоровительной кампании в этих регионах экстремально рискованным для жизни несовершеннолетних.

Летняя оздоровительная кампания — это радость для детей и огромная ответственность для взрослых. Но сегодняшняя ситуация в приграничных регионах — Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях — такова, что проводить детский отдых в этих зонах становится слишком опасно. Ежедневные атаки БПЛА, обстрелы, угрозы ракетных ударов — все это делает пребывание детей в лагерях, особенно в палаточных городках и на открытых площадках, экстремальным риском. Мы не имеем права подвергать опасности жизнь и здоровье наших детей. Я предлагаю Минпросвещения, МЧС и Министерству здравоохранения РФ совместно с главами регионов пересмотреть планы летней оздоровительной кампании. Надо организовать детский отдых в более безопасных регионах — в средней полосе России, на Урале, в Сибири, где угроза атак минимальна, — пояснил Иванов.

Он подчеркнул, что безопасность несовершеннолетних — это то, чем нельзя рисковать. Депутат также призвал родителей, чьи дети едут по путевкам на море, рассмотреть альтернативные варианты отдыха.

Ранее глава ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий совместно с однопартийцами призвал кратно увеличить штрафы для нелегальных детских лагерей. Парламентарии предложили внести соответствующие поправки в КоАП РФ.