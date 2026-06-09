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09 июня 2026 в 07:30

Депутат ответил, как сделать отдых детей из приграничья более безопасным

Депутат Иванов предложил перевести детские лагеря из приграничья на Урал

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Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил организовать летний отдых для детей из приграничных регионов РФ в более безопасных зонах, включая Урал и Сибирь, чтобы избежать угрозы атак беспилотников. В беседе с NEWS.ru он отметил, что текущая ситуация в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях делает проведение оздоровительной кампании в этих регионах экстремально рискованным для жизни несовершеннолетних.

Летняя оздоровительная кампания — это радость для детей и огромная ответственность для взрослых. Но сегодняшняя ситуация в приграничных регионах — Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях — такова, что проводить детский отдых в этих зонах становится слишком опасно. Ежедневные атаки БПЛА, обстрелы, угрозы ракетных ударов — все это делает пребывание детей в лагерях, особенно в палаточных городках и на открытых площадках, экстремальным риском. Мы не имеем права подвергать опасности жизнь и здоровье наших детей. Я предлагаю Минпросвещения, МЧС и Министерству здравоохранения РФ совместно с главами регионов пересмотреть планы летней оздоровительной кампании. Надо организовать детский отдых в более безопасных регионах — в средней полосе России, на Урале, в Сибири, где угроза атак минимальна, — пояснил Иванов.

Он подчеркнул, что безопасность несовершеннолетних — это то, чем нельзя рисковать. Депутат также призвал родителей, чьи дети едут по путевкам на море, рассмотреть альтернативные варианты отдыха.

Ранее глава ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий совместно с однопартийцами призвал кратно увеличить штрафы для нелегальных детских лагерей. Парламентарии предложили внести соответствующие поправки в КоАП РФ.

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