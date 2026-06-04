В России придумали, как сократить число нелегальных детских лагерей

Глава ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий совместно с однопартийцами призвал кратно увеличить штрафы для нелегальных детских лагерей, пишет «Ридус». Парламентарии предложили внести соответствующие поправки в КоАП РФ.

Официальная статистика подтверждает масштаб угрозы — только за прошлые годы в стране было выявлено несколько десятков подпольных детских летних лагерей, которых нет ни в одном государственном реестре и которые работают вообще без лицензий, проверок и уведомления властей. Реальное число таких нелегальных организаций может быть значительно выше, а условия в них неизвестны и потенциально опасны. Каждый третий случай массовых летних инфекций и пищевых отравлений у детей происходит в нелегальных лагерях. При этом их владельцы хорошо зарабатывают на этом бизнесе, а штрафы за нарушения для них — капля в море. В итоге долгожданный детский отдых превращается в школу выживания, — отметил Слуцкий.

За первое нарушение в ходе оказания услуг намерены изымать от 1,5 млн до 2 млн рублей или приостанавливать деятельность организации на 30 дней. При повторном же предлагают налагать штраф в размере от 2 млн до 3,5 млн рублей или закрывать лагерь на срок до 60 дней.

Ранее у подростков из детского лагеря в Башкирии, пожаловавшихся на плохое самочувствие, медики выявили норовирус. По данным Минздрава региона, обратились 16 детей, всех осмотрели, взяли анализы, но госпитализация никому не потребовалась.