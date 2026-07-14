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14 июля 2026 в 19:45

Россия ответила Евросоюзу на обвинения в кибератаках

Постпредство России назвало обвинения ЕС в кибердеятельности необоснованными

Фото: Александра Погиба/СозданоИИ/NEWS.ru
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Постпредство России при ЕС довело до Европейской службы внешних связей свою позицию в ответ на публичное предъявление необоснованных обвинений со стороны Брюсселя в якобы вредоносной кибердеятельности России, заявили ТАСС в российской миссии. В ответ на санкции российские дипломаты напомнили, что именно Россия инициировала и активно участвовала в разработке Конвенции ООН против киберпреступности, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2024 года, а также последовательно выступала за мирное использование киберпространства.

Вынуждены констатировать, что Евросоюз, предпочитая тактику публичного предъявления необоснованных обвинений в адрес нашей страны, по-прежнему уклоняется от профессионального и конструктивного взаимодействия по вопросу кибербезопасности. Довели российскую позицию до сведения еэсовской стороны в ходе встречи в Европейской внешнеполитической службе 14 июля 2026 года, — говорится в сообщении.

Ранее финские власти не предоставили российскому послу Павлу Кузнецову никаких доказательств обвинений в кибератаках. В дипмиссии отметили, что Хельсинки так и не подтвердил свои заявления о якобы «российском гибридном влиянии».

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