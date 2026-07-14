Финские власти не предоставили российскому послу Павлу Кузнецову никаких доказательств обвинений в кибератаках, заявили в Telegram-канале посольства России в Финляндии. Дипломаты отметили, что Хельсинки так и не подтвердил свои домыслы о «российском гибридном влиянии».

Посол обратил внимание собеседников, что это далеко не первый случай, когда Хельсинки выступает с громкими, но голословными обвинениями в адрес Москвы. Напомнил, что распространяемые здесь в последние годы домыслы о «российском гибридном влиянии» ни разу не получали сколь-либо убедительного подтверждения, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на конференц-коле заявил, что в Кремле отвергают обвинения Евросоюза в кибератаках. По его словам, Запад уже много лет выдвигает бездоказательные претензии к Москве.

Кроме того, эстонское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста из-за якобы распространяемой Москвой дезинформации. При этом конкретных примеров таких сведений эстонская сторона не привела.