Хакеры захватили сайт президента одной страны и требуют выкуп в биткоинах

Хакеры захватили сайт президента одной страны и требуют выкуп в биткоинах Хакеры взломали сайт президента Кении и требуют выкуп

Официальный сайт президента Кении Уильяма Руто взломали хакеры, разместившие на главной странице требование выкупа в 5 биткоинов (25 млн рублей) с угрозой обнародовать компрометирующую информацию, сообщает издание Kenyans.co. В канцелярии главы государства подтвердили факт атаки и заявили, что занимаются устранением последствий.

Официальное содержание было заменено дискредитирующими сообщениями в адрес главы государства. На сайте были размещены обвинения против Руто, адрес криптокошелька и требование заплатить, сопровождающееся угрозами разгласить в противном случае некую не установленную информацию, — говорится в сообщении.

Ранее хакеры взломали около 80 тыс. компьютеров правительства и МИД Великобритании, получили доступ к данным и выставили их на продажу. Злоумышленники проникли в электронную почту британских чиновников и сотрудников дипмиссий за рубежом, используя ранее украденные данные для обхода брандмауэров Fortinet. Уязвимости были установлены на всех атакованных устройствах.

Кроме того, в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области сообщили, что сотрудники ведомства задержали трех человек, незаконно получавших информацию о вызовах скорой помощи и случаях смерти пациентов. Полученные файлы предприниматели продавали третьим лицам, предположительно представителям ритуальных услуг.