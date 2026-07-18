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18 июля 2026 в 19:48

Хакеры захватили сайт президента одной страны и требуют выкуп в биткоинах

Хакеры взломали сайт президента Кении и требуют выкуп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный сайт президента Кении Уильяма Руто взломали хакеры, разместившие на главной странице требование выкупа в 5 биткоинов (25 млн рублей) с угрозой обнародовать компрометирующую информацию, сообщает издание Kenyans.co. В канцелярии главы государства подтвердили факт атаки и заявили, что занимаются устранением последствий.

Официальное содержание было заменено дискредитирующими сообщениями в адрес главы государства. На сайте были размещены обвинения против Руто, адрес криптокошелька и требование заплатить, сопровождающееся угрозами разгласить в противном случае некую не установленную информацию, — говорится в сообщении.

Ранее хакеры взломали около 80 тыс. компьютеров правительства и МИД Великобритании, получили доступ к данным и выставили их на продажу. Злоумышленники проникли в электронную почту британских чиновников и сотрудников дипмиссий за рубежом, используя ранее украденные данные для обхода брандмауэров Fortinet. Уязвимости были установлены на всех атакованных устройствах.

Кроме того, в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области сообщили, что сотрудники ведомства задержали трех человек, незаконно получавших информацию о вызовах скорой помощи и случаях смерти пациентов. Полученные файлы предприниматели продавали третьим лицам, предположительно представителям ритуальных услуг.

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