Державшийся 27 лет мировой рекорд обновили Кенийский бегун Ваньоньи побил державшийся 27 лет мировой рекорд на 1000 метров

Кенийский бегун Эммануэл Ваньоньи побил мировой рекорд на дистанции 1000 метров. Историческое достижение было установлено на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды. 21-летнему атлету удалось превзойти результат соотечественника Ноа Нгени, который держался 27 лет — с октября 1999 года. Предыдущий рекорд составлял 2 минуты 11,96 секунды.

Отмечается, что дистанция в один километр не входит в программу чемпионатов мира и Олимпийских игр. Ваньоньи является действующим олимпийским чемпионом и чемпионом мира в беге на 800 метров.

Ранее российский бегун Владимир Никитин стал победителем Казанского марафона, установив новый рекорд страны на дистанции 42 километра 195 метров. Он преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 9 секунд.

До этого сообщалось, что спортсмен из Якутии Александр Моедо стал чемпионом России в суточном беге и установил новый национальный рекорд. За 24 часа он преодолел 285,2 километра. Результат также позволил спортсмену выполнить норматив мастера спорта международного класса.