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11 июля 2026 в 11:10

Державшийся 27 лет мировой рекорд обновили

Кенийский бегун Ваньоньи побил державшийся 27 лет мировой рекорд на 1000 метров

Эммануэл Ваньоньи Эммануэл Ваньоньи Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press
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Кенийский бегун Эммануэл Ваньоньи побил мировой рекорд на дистанции 1000 метров. Историческое достижение было установлено на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды. 21-летнему атлету удалось превзойти результат соотечественника Ноа Нгени, который держался 27 лет — с октября 1999 года. Предыдущий рекорд составлял 2 минуты 11,96 секунды.

Отмечается, что дистанция в один километр не входит в программу чемпионатов мира и Олимпийских игр. Ваньоньи является действующим олимпийским чемпионом и чемпионом мира в беге на 800 метров.

Ранее российский бегун Владимир Никитин стал победителем Казанского марафона, установив новый рекорд страны на дистанции 42 километра 195 метров. Он преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 9 секунд.

До этого сообщалось, что спортсмен из Якутии Александр Моедо стал чемпионом России в суточном беге и установил новый национальный рекорд. За 24 часа он преодолел 285,2 километра. Результат также позволил спортсмену выполнить норматив мастера спорта международного класса.

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