Ночной забег — 2026: как участвовать, маршрут и советы для новичков

Беговые события летом 2026 года в России проводятся в разных городах, но среди них выделяется ночной забег в Москве. Когда летним вечером город зажигает огни, а набережные остывают от дневной жары, тысячи людей собираются в одном месте, чтобы пробежаться вместе по ночным улицам. Не для рекорда, не ради победы, а просто чтобы почувствовать, как ночная Москва открывается с совершенно новой стороны. Это и есть Ночной забег — единственное массовое беговое событие в столице, которое стартует после захода солнца. И если вы давно хотели попробовать себя в беге, но боялись, что это слишком сложно, или думали, что такие мероприятия только для профессионалов, этот забег создан специально для вас.

Что такое Ночной забег и почему это уникальный опыт

Ночной забег в Москве начинается глубоким вечером, в 22:00, когда привычный ритм города затихает, а проспекты и набережные подсвечиваются огнями иллюминации. Бежишь по почти пустым магистралям, вдоль реки, мимо знаменитых высоток и мостов. Москва в это время выглядит как на открытке. С трассы видно сверкающие башни «Москвы-Сити», огни гостиницы «Украина» и главное здание МГУ на Воробьевых горах.

Но главное — атмосфера. Тут нет жесткого соперничества, радуются каждому, кто доходит до финиша. Участники поддерживают друг друга, фотографируются, смеются. В 2026 году забег собрал более 22 тыс. человек, и среди них были не только марафонцы со стажем, но и те, кто вышел на старт впервые.

Участники Ночного забега в Москве Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва-2026: дата, маршрут и как зарегистрироваться

Ночной забег — 2026 в Москве состоялся 20 июня. Но информация об этом событии полезна для тех, кто хочет подготовиться к следующему сезону, ведь такие старты стали традиционными и проходят ежегодно.

Маршрут в этом году был новым и особенно живописным. Участники стартовали на Краснопресненской набережной, недалеко от «Москвы-Сити». Далее трасса тянулась по Пресненской, Смоленской и Бережковской набережным, захватывала улицу Косыгина и заканчивалась на Университетской площади у главного корпуса МГУ. Вся дистанция составляла ровно 10 км. Именно столько нужно было пробежать, чтобы получить заветную медаль на финише. На это давалось 1,5 часа — даже если вы не очень быстрый бегун, у вас было достаточно времени, чтобы справиться с дистанцией.

Чтобы участвовать, нужно было зарегистрироваться заранее. Регистрация на Ночной забег проходила на официальном сайте Бегового сообщества. Заполняли анкету, указывали свои данные как в паспорте и оплачивали взнос. Важный момент: отменить оплату и вернуть деньги было нельзя. А после подтверждения регистрации нужно было прийти в пункт выдачи стартовых пакетов — на малый футбольный манеж около спорткомплекса «РЖД Арена». Там выдавали стартовый номер с чипом для хронометража, браслет и даже светодиодный налобный фонарик, чтобы вы были заметны в темноте.

Сколько стоит участие и как подать заявку на платформе

Цена участия зависела от того, насколько рано вы решили зарегистрироваться. Те, кто подавал заявку до 20 мая, платили 3500 руб. А после этой даты, до самого забега, если оставались свободные места, стоимость повышалась до 4500 руб. В эту сумму входили сам стартовый пакет, фонарик, хронометраж и финишная медаль.

Участница на финише Ночного забега в Москве Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Подать заявку на Ночной забег несложно. Заполнять анкету нужно внимательно, чтобы имя, фамилия и дата рождения строго совпадали с паспортными данными. Если ошибиться, то на выдаче стартового пакета могут не выдать номер. Сама регистрация проходит на портале Бегового сообщества. После оплаты на электронную почту приходит письмо с подтверждением — это значит, что место за вами закреплено. Юным участникам, которым еще не исполнилось 18 лет, нужно дополнительно принести разрешение от родителей.

Советы новичкам: подготовка, экипировка, что взять с собой

Если вы никогда не бегали на длинные дистанции, но очень хотите попробовать, не пугайтесь. Вот советы, как подготовиться к Ночному забегу:

Начинайте готовиться минимум за два — три месяца. Начните с легких пробежек по 2-3 километра в удобном для вас темпе, постепенно увеличивая дистанцию. В Москве для этого отлично подходят парки — Горького, «Сокольники» или набережные, где есть ровные дорожки.

Что касается одежды и обуви, то тут главное правило — комфорт. Кроссовки должны быть беговыми, с хорошей амортизацией. И лучше не надевать новые, неразношенные — можете натереть ноги. В ночное время, даже в июне, может быть прохладно, поэтому стоит взять с собой легкую ветровку или толстовку, которую можно снять и обвязать вокруг пояса. Ну и, конечно, не забудьте о воде — на трассе обычно есть пункты питания, но на стартовом городке лишняя бутылка не помешает.

Ночной забег в центре города — 2026: даты, маршруты и как зарегистрироваться Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как бежать ночью и не сбиться с темпа — лайфхаки от организаторов

Бежать ночью непривычно. Главная опасность — упасть, а не сбить дыхание и не выдохнуться в первые же 0,5 км от волнения. Организаторы и опытные бегуны советуют простую вещь: начинайте медленно, даже если кажется, что все убегают вперед. Ваша задача — сохранить силы и ритм. Дышите ровно, вдох носом, выдох ртом.

Используйте фонарик, который выдадут в стартовом пакете, чтобы вас было видно на дороге. В этом году организаторы создали кластеры — группы по скоростям, чтобы более быстрые бегуны не мешали новичкам. Не стоит гнаться за временем, ориентируйтесь на свое самочувствие. Закончить дистанцию за полтора часа — вполне реально даже для неподготовленного человека, если идти спокойным шагом.

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