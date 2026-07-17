Остеотерапевт объяснила, чем обернется многочасовое сидение за компьютером

Многочасовое сидение за компьютером или рулем приводит к застою крови в малом тазу и ногах, что грозит развитием варикоза, геморроя и хронических отеков, заявила NEWS.ru косметолог, остеотерапевт, миофункциональный специалист Людмила Елисавецкая. По ее словам, статичная поза также разрушает позвоночник и вызывает напряжение в шее.

Если вы сидите за компьютером или за рулем по четыре — восемь часов в день, возникает застой крови в малом тазу и ногах. От этого появляется варикоз, геморрой, отеки и хроническое воспаление. Позвоночник теряет амортизацию, что вызывает остеохондроз, искривление осанки, онемение рук и ног. Шея в постоянном напряжении — из-за чего пережаты сосуды. Также у человека могут возникнуть головные боли, «туман» и снижение концентрации. Все это — звенья одной цепи. И это не «возрастное», а последствия статичной позы, — сказала Елисавецкая.

Она добавила, что эту разрушительную цепную реакцию можно остановить без радикальных мер, если подойти к вопросу системно. По ее словам, важно обратить внимание на организацию рабочего места, а также внедрить простые, но регулярные микродвижения в течение дня.

Как остановить разрушение от сидячего образа жизни? Обустройте рабочее место. Монитор поставьте на уровне глаз, стопы — на полу всей плоскостью, поясница поддерживается валиком. Подбородок параллелен полу. Делайте микродвижения. Каждые 45–60 минут вставайте на две-три минуты, ходите, тянитесь вверх. Это не спорт, а спасение от застоя. Следите за дыханием. Положите руки на нижние ребра. Вдох — ребра расходятся, выдох — сжимаются. Делайте так 10 раз. Это улучшает кровоток в голове и снимает спазм с диафрагмы, — заключила Елисавецкая.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что для избавления от отеков после отпуска следует восстановить прежний режим активности и питания. При этом, по ее словам, не стоит устанавливать слишком строгие ограничения.