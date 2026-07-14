Больничный: сколько платят в 2026 году и как не потерять в деньгах

Больничный: сколько платят в 2026 году и как не потерять в деньгах

Больничный: сколько платят в 2026 году и как не потерять в деньгах

Представьте: вы заболели, взяли больничный, а потом видите выплату и удивляетесь, что она заметно меньше обычной зарплаты. В 2026 году такое бывает нередко — и не потому, что работодатель хочет сэкономить, а из‑за правил расчета. Размер больничного зависит сразу от нескольких вещей: сколько вы зарабатывали раньше, какой у вас стаж и какие лимиты установило государство. Из‑за этого даже при высокой зарплате сумма пособия может упираться в «потолок», а из‑за мелочей в оформлении — еще и снижаться.

Как рассчитывается больничный: стаж, заработок, процент

На самом деле расчет больничного зависит от трех составляющих. Первый — ваш официальный доход за два прошлых года. Второй — страховой стаж, то есть сколько лет за вас платили взносы. И третий — процент, который определяется этим стажем.

Берутся ваши зарплаты за два полных года, которые шли перед болезнью. Заболели в 2026 году — смотрят на 2024 и 2025. Все эти деньги складывают и делят на 730 — количество дней в этих двух годах. Получается сумма, которую вы в среднем зарабатывали за один день. Но есть потолок: даже если ваша зарплата была космической, в любом случае максимальный размер больничного в 2026 году — 6827 руб. в день.

Теперь про стаж. Если вы работали официально больше 8 лет — получаете все 100% от вашего среднедневного заработка. От 5 до 8 лет — 80%. А если меньше 5 лет — только 60%. Для тех, у кого стаж меньше полугода, действует другое правило: больничный за полный месяц не может быть выше минимальной зарплаты по стране, которая в 2026 году составляет 27 093 руб. И не забывайте: с больничного, как и с обычной зарплаты, удержат подоходный налог 13%.

Самая приятная новость для всех работающих — максимальная дневная выплата выросла. Теперь она составляет, как мы уже сказали выше, 6827 руб. 40 коп. Для сравнения, в прошлом году было почти на тысячу меньше. Но получить эти деньги полностью могут только те, у кого стаж больше 8 лет и зарплата была очень высокой. Чтобы выходило по 6827 руб. в день, нужно было в 2024 году зарабатывать как минимум 183 тыс. руб. в месяц, а в 2025-м — уже 233 тыс. руб. Такие суммы встречаются не у всех, но сам факт, что верхняя планка поднялась, — хороший знак.

Это не разовое повышение. Социальный фонд уже запланировал, что в 2027 году максимум поднимется до 7860 руб. в день, а в 2028-м — до 8489.

Как рассчитывается больничный: стаж, заработок, процент Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Больничный при стаже до 5 лет, от 5 до 8 лет и свыше 8 лет

Стаж — это главное, что определяет, сколько процентов от вашего заработка вы получите. Представьте, что две коллеги по офису заболели в один день. У одного стаж 10 лет, у другого — всего 3. Оба зарабатывают по 5000 руб. в день. Первый получит все 5000, а второй — только 3000. За две недели болезни разница составит почти 30 000 руб. Если ваш стаж от 5 до 8 лет, вы попадаете в золотую середину. То есть при тех же 5000 руб. в день вы получите 4000. Кажется, что разница с максимальной ставкой всего 20%, но за месяц это уже больше 20 000 руб.

Особый случай — новички, которые работают меньше полугода. Для них больничный за полный месяц не может превышать 27 093 руб., даже если их зарплата была выше. Это своего рода защита от злоупотреблений, но для самого работника — ощутимое ограничение.

Больничный для самозанятых с 2026 года: как получить выплату

Раньше художники, таксисты и мастера маникюра оставались без копейки, если заболевали. С 1 января 2026 года ситуация изменилась и больничный самозанятым тоже положен. Запустили эксперимент: самозанятые могут добровольно застраховаться в Социальном фонде и получать больничные наравне с наемными работниками.

Чтобы это работало, нужно выбрать страховую сумму — 35 000 или 50 000 руб. в месяц (это та сумма, которую вы будете получать, если заболеете). Ежемесячный взнос составит 3,84% от этой суммы. Для 35 000 это 1344 руб. в месяц, для 50 000 — 1920 руб. Платить нужно каждый месяц.

Однако есть два важных но. Первое — право на выплату появится только после того, как вы проплатите взносы не меньше полугода подряд. И второе — первые полгода после начала уплаты вы получите только 70% от выбранной страховой суммы. Полные 100% — только через год регулярных платежей. Это сделано, чтобы люди не страховались на один месяц перед болезнью.

Больничный для самозанятых с 2026 года: как получить выплату Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как оплачивается больничный после увольнения (в течение 30 дней)

Представьте: вы уволились с работы, планируете отдохнуть пару недель, а тут бац — температура под 40. Есть хорошая новость: если вы заболели в течение 30 календарных дней после увольнения, больничный вам оплатят. Правда, только 60% от среднего заработка, и этот процент не зависит от вашего стажа. Даже если вы проработали 20 лет.

Первые три дня больничного оплачивает бывший работодатель из своего кармана, а все остальное — Социальный фонд. Но важно, чтобы больничный был открыт именно в эти 30 дней. Если вы заболели на 31-й день — права на оплату нет. Если же вы успели устроиться на новую работу в этот период, то больничный будет оплачивать уже новый работодатель по обычным правилам. Поэтому, если увольняетесь и планируете паузу, имейте в виду: у вас есть месяц страховки.

Оплата больничного при карантине и несчастном случае на производстве

Карантин — это когда вы не больны, но сидите дома, потому что контактировали с заразным человеком или вернулись из эпидемиологически неблагополучной страны. Больничный по карантину оплачивается так же, как обычный, но есть отличие: он выдается на весь срок изоляции и оплачивается полностью, без ограничений по дням.

Несчастный случай на производстве — отдельная песня. Если травма случилась на работе или по дороге на работу и признана производственной, больничный оплачивается в размере 100% вашего среднего заработка, независимо от стажа. Кроме того, вам положены дополнительные выплаты: единовременное пособие, ежемесячные страховые выплаты и компенсация морального вреда. Но для этого травма должна быть официально зафиксирована и признана специальной комиссией. Так что, если вы поранились на производстве, обязательно сообщите начальнику и зафиксируйте инцидент.

Больничный-2026: максимальный размер выплат и как не потерять в деньгах Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Как защитить свои права и избежать ошибок при оформлении

Чтобы получить свои деньги без задержек, запомните несколько простых правил:

Первое — больничный лист теперь электронный. Врач заполняет его в компьютере, и данные уходят в Социальный фонд и к вашему работодателю. Но даже в электронном виде могут быть ошибки: неправильно написали дату рождения, перепутали номер полиса или название вашей компании. Поэтому, когда вам выдают номер электронного больничного, проверьте все данные на экране или в личном кабинете на «Госуслугах».

Второе — соблюдайте сроки. Больничный нужно сдать работодателю не позже 6 месяцев после его закрытия. Если опоздаете, придется писать заявление в Социальный фонд и объяснять, почему вы затянули. Уважительные причины есть, но лучше не рисковать.

Третье — храните все документы о своих зарплатах. При расчете больничного учитываются доходы за два прошлых года. Если вы сменили работу, новый работодатель не знает вашу старую зарплату, пока вы не принесете справку или пока она не появится в системе. Если сумма кажется подозрительно низкой, попросите бухгалтера показать расчет. Вы имеете полное право знать, как считают ваши деньги.

Четвертое — помните, что первые три дня больничного оплачивает ваш работодатель, а остальные — Социальный фонд. Если у вас несколько работодателей, каждый должен оплатить свою часть, если вы предоставили больничный каждому из них.

И последнее — не стесняйтесь задавать вопросы. Бухгалтерия обязана дать вам разъяснения. Если вы видите, что денег пришло меньше, чем ожидали, не молчите. Проверьте расчет, уточните стаж, сравните с вашими реальными доходами.

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