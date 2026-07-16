В Калмыкии объявили об изменении лимита на продажу бензина

В Калмыкии объявили об изменении лимита на продажу бензина Хасиков: в Калмыкии увеличили лимит продажи бензина на одну машину до 30 литров

В Калмыкии увеличили лимит продажи бензина на одну машину до 30 литров, сообщил глава республики Бату Хасиков в Telegram-канале. Ранее ограничение составляло 20 литров.

Во избежание негативного ажиотажа продолжают действовать ограничения на объем отпуска бензина на сетевых АЗС. При этом лимит увеличен на 10 литров и сейчас составляет 30 литров в один бак, — написал Хасиков.

Глава республики отметил, что особое внимание уделяется обеспечению топливом скорой помощи, МЧС, экстренных служб, жизнеобеспечения, правоохранителей и общественного транспорта. Он добавил, что власти также контролируют ситуацию с топливом для сельхозпредприятий в период уборки урожая.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае начали тестировать систему распределения топлива с использованием QR-кодов на автозаправочных станциях. Первоначально систему опробуют на одной из АЗС в Чите. Получить QR-коды водители смогут исключительно через национальный мессенджер.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что поручил установить для автомобилей региональных чиновников такой же лимит на топливо, как и для жителей региона. Он добавил, что исключений для служебных машин не будет.